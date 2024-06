Sammy Mahdi plaide pour une coalition "miroir" au fédéral

Le président du CD&V Sammy Mahdi est favorable à la mise en place d'une coalition "miroir" à l'échelon fédéral, a-t-il indiqué mardi soir sur VTM. Il souhaite mettre en place une coalition de centre-droit avec le MR et Les Engagés côté francophone, la N-VA, le CD&V et Vooruit côté néerlandophone.

Le chrétien-démocrate souhaite aussi travailler rapidement à la mise en place d'un gouvernement flamand, avant les élections communales du 13 octobre. "Les gens ne comprendraient pas que nous allions voter à nouveau et qu'aucun gouvernement n'ait été formé entre-temps", a-t-il estimé. "Il s'agit désormais de commencer le travail de fond le plus rapidement possible."

Et lorsqu'un gouvernement flamand et un gouvernement wallon seront formés, les représentants de ces gouvernements pourront s'asseoir autour de la table au niveau fédéral, "et il faut y arriver".