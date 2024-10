TONGRES: Patrick Dewael fera ses adieux à la politique locale à la fin de cette année

Patrick Dewael (Open Vld) a confirmé vendredi sur sa page Facebook qu'il fera ses adieux en tant que bourgmestre de la ville de Tongres à la fin de l'année. "Après 42 ans en politique, tant au niveau local que national, il est temps de passer le relais", écrit-il. "Le 1er janvier, je remettrai notre nouvelle ville de Tongres-Looz dans les mains de mes successeurs avec sérénité et satisfaction. Et oui, il est peut-être temps de regarder au-delà du petit mur politique et de découvrir ce qu'il s'y vit."