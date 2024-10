TOURNAI : Accord MR-Engagés-Ecolo, Marie Christine Marghem prend le maïorat

À l'issue du scrutin, le PS possédait encore 15 sièges. Mais la bonne tenue du MR (11 sièges, +1), la poussée des Engagés (7 sièges) et les 4 sièges d'Ecolo (-3) ont fait basculer la majorité.

M. Delannois (6.768 voix) et la ministre sortante de la Défense Ludivine Dedonder (5.338 voix) ont remporté les plus gros scores personnels, devant Marie Christine Marghem (3.781 voix). Celle-ci réfute que le renversement de majorité constitue un déni de démocratie. "On peut être populaire mais n'être pas choisi démocratiquement pour que la ville vive un véritable changement".