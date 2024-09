Un avion belge a décollé, avec plus de 500 tentes destinées aux Gazaouis

Un avion de la Défense a décollé mercredi matin de l'aéroport de Melsbroek, transportant plus de 500 tentes destinées à la population de Gaza, prisonnière du conflit entre Israël et le Hamas. La mission est opérée par B-Fast, la structure gouvernementale destinée à l'aide d'urgence.

L'avion, un A400M, a décollé vers 9h15 en présence de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, a constaté Belga sur place. L'appareil de la Défense est chargé de 511 tentes conçues pour l'hiver. Deux collaborateurs, du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et du ministère de la Défense, accompagnent l'envoi de matériel et resteront sur place pendant quelques jours "afin de faciliter la coordination avec les autorités locales", précisent les Affaires étrangères.

Le matériel sera "remis à la Jordan Hashemite Charity Organisation (JHCO) qui acheminera notre aide", précise mercredi la ministre de la Défense Ludivine Dedonder.