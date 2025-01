Un gouvernement fédéral d'ici fin janvier? "Tous les jours c'est la même question", répond De Wever

Les négociateurs des cinq partis pressentis pour former une nouvelle coalition fédérale sont à nouveau réunis ce vendredi depuis 9h00 à Bruxelles pour se pencher sur les projets de réformes socio-économiques avancés par le formateur Bart De Wever. Ils devraient en théorie négocier jusque 21h00.

Jeudi déjà, les représentants de la N-VA, du CD&V, de Vooruit, du MR et des Engagés avaient discuté des réformes en matière d'emploi, de pensions et de fiscalité. Le formateur De Wever avait qualifié la journée de "constructive", même si la mission reste "pas simple".

Avant le début des discussions ce vendredi, le président du CD&V, Sammy Mahdi, a salué le fait qu'une échéance ait été fixée. "Il est important que nous poursuivions, que chacun puisse sortir des tranchées et qu'on réalise que nous avons besoin d'un bon accord qui prenne en compte les sensibilités de gauche et de droite. Nous devrons former ce gouvernement ensemble".

Interrogé sur les chances de réussite, Bart De Wever a répondu vendredi sur le ton qu'on lui connaît: "Tous les jours c'est la même question devant cette porte, et toujours la même réponse: on verra bien".