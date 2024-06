Un homme interpellé après un conflit familial et des menaces envers la police à Zoersel

Un homme de 43 ans a été interpellé par la police à Zoersel (province d'Anvers) à la suite d'un conflit familial et de menaces envers la police. L'homme était sous influence et a menacé les forces de l'ordre avec un couteau, puis une bouteille en verre.

La police a été appelée dimanche vers 18h00 devant une maison de la Karel Uytroevenlaan à Zoersel pour un conflit familial. Un cousin en visite aurait menacé une autre personne avec un couteau.

"Lorsque nos équipes sont arrivées sur les lieux, l'homme semblait sous l'emprise de l'alcool. Après lui avoir parlé pendant un long moment, il a semblé disposé à coopérer et ils ont pu lui prendre le couteau. Cependant, lorsque les policiers ont voulu le menotter, il a pris une bouteille en verre et commencé à les menacer. Nos équipes ont réagi en utilisant du spray au poivre et la matraque. Une arme sublétale a également été utilisée", a déclaré An Denis de la zone de police locale.