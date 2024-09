Un Sammy Mahdi "fier" de l'accord obtenu

Les négociations n'ont pas été faciles, a reconnu Sammy Mahdi, qui se dit cependant fier de l'accord bouclé. Il pointe aussi les investissements pour les personnes handicapées et les soins aux personnes âgées. "Nous l'avions promis, et on l'a fait".

Il a conclu par un appel aux partenaires de coalition à mener "un combat contre les extrêmes", en "travaillant ensemble".

Le conseil de parti a, après le congrès, donné son feu vert au choix des deux ministres CD&V, Hilde Crevits et Jo Brouns. La première sera vice-ministre-présidente également en charge de l'Administration intérieure, Affaires administratives, Société, Intégration, Économie sociale, Politique rurale et des villes, et Pêche maritime. Jo Brouns sera ministre de l'Agriculture et de l'Environnement.

C'est la première fois en 20 ans que le parti n'a pas le portefeuille Bien-être, et le CD&V voit aussi la N-VA se réserver l'autre gros morceau, celui de la N-VA.