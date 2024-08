Une ancienne tête de liste d'un parti d'extrême-droite aux dernières élections rejoint le MR: "Je ne renierai pas mes valeurs"

Il y a un peu plus de deux mois, nous nous rendions aux urnes afin de voter pour les élections fédérales, régionales et européennes. Comme lors de chaque élection, de nouveaux petits partis font leur apparition sur les listes électorales.

En Wallonie, c'était notamment le cas de "Chez Nous", un parti classé à l'extrême-droite de l'échiquier politique et qui prône, entre autres, pour un arrêt de l'immigration. Comme affiché sur sa page Facebook, le parti défend "l'identité et la baisse des impôts". Malgré une belle percée sur les réseaux sociaux, le parti ne récoltera pas plus de 5% dans les circonscriptions où il était inscrit.