Une application flamande pour éviter Docteur Google

Ce site veille à fournir des informations fondées scientifiquement. L'application est conçue pour être facile à utiliser. Les articles décrivent la maladie éventuelle, comment on peut la reconnaître et comment le médecin peut le vérifier, ainsi que ce que peut faire le patient ou le médecin. Chaque article se conclut par des liens renvoyant vers une information considérée comme fiable et les sources scientifiques originelles.