Une "catastrophe": le PS juge "inacceptable" la note de travail de la formatrice bruxelloise Elke Van den Brandt

Les négociations pour former un gouvernement bruxellois se heurtent à un refus du PS, qui rejette une note de travail de la formatrice Elke Van den Brandt (Groen). Le parti s’oppose aux propositions institutionnelles et communautaires, notamment soutenues par la N-VA.

Dans les négociations pour la formation d’un gouvernement bruxellois, le PS ne met pas de veto contre la N-VA, mais contre le contenu d’une note de travail de la formatrice Elke Van den Brandt. "Elle contient une discussion institutionnelle et communautaire que nous refusons depuis 20 ans déjà", a affirmé le député socialiste Martin Casier lundi sur la VRT. Selon lui, ce sujet doit être abordé au niveau fédéral.

La formatrice néerlandophone, Elke Van den Brandt (Groen), a réussi la semaine dernière à former une majorité regroupant Groen, la N-VA, l’Open VLD et Vooruit. Elle leur a présenté une note incluant des propositions institutionnelles comme la fusion des zones de police, des communes et des CPAS.