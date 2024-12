Faut-il interdire les SUV à Bruxelles? La ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt répond

Les SUV (Sport utility vehicle), ces véhicules entre la voiture et le 4x4, sont régulièrement montrés du doigt pour leur taille imposante et leurs émissions souvent polluantes. Sont-ils compatibles avec les rues de la capitale?

Invitée à répondre aux questions de Martin Buxant, Elke Van den Brandt, la ministre la Mobilité bruxelloise (Groen) a évoqué la problématique des SUV en ville. "Je ne suis pas anti-voiture, mais je pense qu'on doit parler sur la tendance où les voitures s'accroissent", a-t-elle relevé. "De plus en plus, on voit des grosses voitures dans nos rues, et les rues de Bruxelles sont assez étroites, il n'y a pas beaucoup d'espace."

L'élue Groen suggère "d'encourager les gens, s'ils ont besoin d'une voiture" à recourir à des "voitures plus aptes en ville, plus petites, plus sécures, partagées si c'est possible". Des proportions et caractéristiques plus "appropriées" à la ville, même pour les familles.