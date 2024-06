Une rencontre entre ProDG et le CSP pour former une coalition au Parlement germanophone

"Il ressort de cette première rencontre qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable à une telle coalition. Les deux parties ont estimé que les points de convergence sur le fond sont suffisants pour poursuivre les discussions sur une coalition dans les jours à venir", déclarent les deux plus importantes forces politiques de la plus petite des entités fédérées.

Sur cette base, les têtes de liste Oliver Paasch et Jérôme Franssen souhaitent proposer à leurs instances de former ensemble le noyau d'une future coalition. Celle-ci pourrait toutefois encore grandir : "Le CSP et ProDG veulent mener ensemble des discussions honnêtes et ouvertes avec le SP, le PFF et Ecolo pour éventuellement ouvrir leur majorité à une troisième partenaire", ont ajouté les deux partis.

Pour Oliver Paasch et Jérôme Franssen, "il est souhaitable, dans la perspective des négociations à venir sur la trajectoire budgétaire à Bruxelles, de mettre en place le plus rapidement possible un gouvernement commun capable d'agir pour notre communauté".