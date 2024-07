Valérie Lescrenier, nouvelle ministre à double casquette

Valérie Lescrenier a 44 ans. Outre sa fonction de directrice de la Fédération touristique de Luxembourg qu'elle quitte, elle est également échevine à Marche-en-Famenne depuis 2017.

Son premier mandat ne signifie pas ses premiers pas en politique, puisqu'elle est active dans les rouages depuis plus d'une vingtaine d'années. Au niveau provincial dès 2002, et régional dans le cabinet du ministre René Collin (alors cdH, en 2014). Elle a été sa cheffe de cabinet adjointe en charge du Tourisme. Une compétence qu'elle connait bien et dont elle hérite dans le nouveau gouvernement wallon.