Venezuela: le camion des meetings de l'opposition confisqué par les autorités

"Le régime a volé le camion (...) pour des événements et des mobilisations dans tout le pays", a écrit l'opposition sur X. "Ils ne pourront pas nous empêcher de continuer à descendre dans la rue!"

Devenu célèbre, le camion comporte une plateforme surélevée qui servait de scène lors des rassemblements. Il est décoré de deux photos géantes de la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado et du candidat Edmundo Gonzalez Urrutia, avec sur ses côtés la mention "Le Venezuela a gagné".

Le pouvoir sanctionnant les entreprises travaillant avec l'opposition de fermetures ou de redressements fiscaux et amendes, le camion était une solution trouvée par l'opposition pour ne pas avoir à louer de scènes et de haut-parleurs, tout en disposant d'une plateforme mobile à souhait. Samedi, Mme Machado, qui vit dans la clandestinité, avait utilisé ce camion afin de parler à la foule, avant de le quitter pour enfourcher une moto et disparaître.

La saisie du véhicule a eu lieu après le rassemblement, lorsque "que nous étions sur le point de mettre le véhicule en lieu sûr", a souligné l'opposition.

Aucune déclaration des autorités n'était disponible dans l'immédiat.