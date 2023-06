Vers une prime wallonne pour l'achat de vélos dédiés au transport de marchandises

Le gouvernement wallon a marqué son accord en première lecture, jeudi, sur un projet d'arrêté permettant d'élargir le périmètre actuel des primes à l'achat d'un vélo de service aux vélos et remorques à vélo dédiés à des activités de cyclologistique.

Avant de repasser au gouvernement, le texte sera entre autres soumis à l'avis de Logistic in Wallonia et du Conseil économique, société et environnement (CESE) . Il devrait ensuite pouvoir entrer en vigueur à l'automne prochain.

"Ces dernières années, les embouteillages et la pollution en ville se sont accentués avec la démultiplication de livraisons de petits colis. La cyclologistique est une solution pertinente et efficace pour le transport durable de marchandises en milieu urbain, notamment pour le dernier kilomètre. Nous souhaitons augmenter son potentiel en Wallonie en soutenant l'achat du matériel adéquat par les professionnels qui souhaitent l'adopter ou accroître son usage", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.