Vooruit quitte les négociations: quels sont les scénarios possibles en vue de former un gouvernement fédéral? 

La réunion de "la dernière chance" entre les cinq président de partis, qui a eu lieu ce lundi matin, n'a pas abouti. Conner Rousseau est pointé du doigt par tous les autres partenaires. Quel est le problème?

"Le vrai problème est que Conner Rousseau et son parti n'ont jamais vraiment eu l'intention de rentrer dans ce gouvernement de centre-droit, et que les autres présidents de partis ont mis 5 mois à s'en rendre compte. Conner Rousseau a complètement dupé son monde, y compris le formateur Bart De Wever. Il a fait patienter le temps de pouvoir intégrer le gouvernement flamand, et le temps de pouvoir constituer certains majorités communales. Maintenant, il n'a plus rien à obtenir, et il a débranché la prise", analyse Martin Buxant, le journaliste référent politique de RTL info.

Quels sont les scénarios possibles?

"Bart De Wever a remis sa démission au Roi. Le Palais temporise et tient la démission en suspend, et on va faire ce qu'on fait très bien en Belgique, on va patienter et rappeler que les paramètres budgétaires de la Belgique sont catastrophiques", indique Martin Buxant.

"Pour la suite, plusieurs pistes possibles. Il y a un hypothétique retour des socialistes flamands dans les négociations, mais ça paraît peu probable. Le plus probable est qu'on essaie de faire appel au parti libéral flamand, l'Open VLD, pour qu'il rejoigne les 4 autres partis, MR, Engagés, CD&V et N-VA. Ce serait une toute petite majorité, d'une unité, au Parlement fédéral. Il y a une seule certitude, c'est que la Belgique entre dans une crise politique."