Wallonie: des primes pour les entreprises qui financent des places de crèche

Les micros, petites et moyennes entreprises qui financent une place en milieu d'accueil à hauteur de minimum 8.000 euros, déductibles, recevront une prime de 4.000 euros. En échange, la crèche donne la priorité à l'inscription à un enfant d'un employé, "pour une durée de 2 ans et 9 mois". Le mécanisme vise les milieux d'accueil, volontaires, qui ne sont pas subventionnés ou n'ont que le subside de base, mais sont reconnus par l'ONE. Soit les plus touchés par "les fermetures ou pertes de place".

"Les entreprises ont clairement un rôle à jouer dans la politique de l'accueil de la petite enfance. Les bénéfices sont d'ailleurs nombreux pour ces dernières: une reprise du travail plus rapide du personnel après une naissance, une fidélisation du personnel en place et une augmentation de l'attractivité de l'entreprise en offrant aux travailleurs un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle", commente le ministre de l'Économie Willy Borsus, à l'origine de la proposition. "Les problèmes de garde d'enfant ne peuvent pas être un frein à l'emploi".