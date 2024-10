WATERMAEL-BOITSFORT: les listes MR-GM-Engagés et Ecolo-Groen seront à nouveau aux manettes

Les groupes MR-GM-Engagés et Écolo-Groen de la commune de Watermael-Boitsfort ont annoncé un accord pour continuer à gérer ensemble la commune, a indiqué le quotidien La Libre Belgique sur son site web.

Citant le chef de file libéral David Leisterh, sorti lui-même renforcé du scrutin, La Libre précise que la prolongation du bail avec les Verts, mais dans un rapport de force modifié, permet de disposer d'une majorité plus confortable (20 sièges sur 29) que ne l'aurait été une coalition avec le PS (17 sièges sur 29). Qui plus est, les Verts ont réalisé le deuxième score de la commune.

A la suite de cet accord, il semble qu'outre le poste de bourgmestre, le groupe MR-GM-Engagés se verra attribuer la plupart des échevinats les plus importants - urbanisme, logements, finances…- et que la présidence du CPAS et deux échevinats reviendront aux partis verts, a encore dit le journal.