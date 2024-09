Woluwe-Saint-Pierre: emmené par F. De Smet, DéFI se profile en alternative

On notera aussi la présence de candidats d'ouverture: Constance Adonis Villalon, présidente de DierAnimal, à la sixième place, et l'ancienne présentatrice de la RTBF Sylvie Rigot, vingtième.

"DéFI se doit de proposer une alternative au bloc massif, conservateur MR-VLD-Engagés (dont l'alliance est annoncée, ndlr), lié par un 'mariage arrangé' de la méfiance, et qui entend tranquillement se partager le pouvoir se préparant à mettre la commune sous cloche", a commenté le chef de file des amarantes.

Selon lui, la ligne de DéFI l'Alternative tient un "libéralisme de progrès et de cœur, qui entend investir là où c'est nécessaire; un dynamisme, et une bonne gestion qui font historiquement leurs preuves dans des communes voisines".

DéFI l'Alternative veut utiliser au mieux les atouts de la commune grâce à la participation citoyenne et à la bonne gouvernance. Elle défendra le bien-être et la santé (ex: lutte contre le survol), la mobilité, et la propreté publique ("la commune doit avoir plus d'autorité en la matière"),…