Zakia Khattabi s'inquiète "des économies à court terme" de l'Arizona: elle demande d'anticiper le coût des catastrophes naturelles

Les membres de la coalition Arizona travaillent actuellement pour réduire les finances publiques du pays. Mais la crainte pour Zakia Khattabi, c'est l'absence d'une vision à long terme sur une problématique dont on parle de plus en plus: la crise climatique. "Je plaide vraiment pour qu'il y ait une vision à moyen et à long terme, qui intègre le coût des dégâts climatiques, qui vont venir grever ces budgets, et aussi le manque d'investissement, le cas échéant", s'est-elle exprimée ce mercredi au micro de Martin Buxant sur Bel RTL.

En exemple, elle cite les inondations de fin octobre à Valence, en Espagne. "Les dernières inondations ont coûté 2% du PIB espagnol, rien qu'à Valence." La ministre fédérale démissionnaire du climat s'inquiète donc "des coûts qui vont être occasionnés" par les économies que souhaite faire aujourd'hui les partis de l'Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, Les Engagés et MR).