"Les vautours de l'Arizona": pour Zakia Khattabi, ce sont "les plus faibles" qui vont trinquer

La ministre fédérale du Climat en Affaires courantes n'a pas mâché ses mots pour parler des membres de cette coalition, qu'elle considère comme des "vautours" prêts à bondir sur des proies faciles. "Ils ont choisi de s'autoproclamer Arizona, et ce faisant, ils nous donnent déjà un petit aperçu de ce qu'ils nous préparent (...) Moi, quand je pense à l'Arizona, l'image que ça évoque chez moi, c'est le désert le plus aride des États-Unis, et vous savez, ces images du Far West, où on voit ces vautours qui n'attendent qu'une proie la plus faible se soit éteinte pour aller manger sur son dos."

Elle veut dire par là que, pour elle, ce sont les plus faibles qui trinqueront avec la coalition Arizona. "On entend déjà ce qui se prépare quand le MR nous dit 'On veut récompenser le travail', et qu'une des mesures, par exemple, sur le travail est de ne plus reconnaître la difficulté, les heures de travail de nuit, etc. On se dit qu'on voit bien qui vont être les cibles de cette Arizona. Donc mes vœux pour 2025, c'est d'espérer le meilleur, mais de se préparer au pire", a-t-elle lancé.