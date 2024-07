Zuhal Demir impose la fermeture de l'aéroport de Deurne de 23h à 7h

De nombreuses associations de riverains de l'aéroport national de Zaventem, tant néerlandophones que francophones, revendiquent depuis des années, en vain, l'interdiction des vols de nuit à Brussels Airport, et l'extension de la plage de nuit actuellement limitée à 23h-6h.

Parmi celles-ci, il y a l'interdiction de vols de nuit de 23h à 7h du matin, à quelques exceptions près (vols médico-sanitaires urgents et vols en retard, jusqu'à maximum 0h30, avec un maximum de 30 par an), a précisé le cabinet de la ministre, dans un communiqué.

Pour l'aéroport de Deurne, la ministre flamande de l'Environnement a indiqué mardi avoir délivré un nouveau permis d'environnement, lundi, sur avis favorable soumis à conditions de la commission régionale flamande de l'Environnement.

Ce permis qui pourrait encore être adapté à l'avenir prévoit, outre l'interdiction des vols de nuit, le respect de normes sonores, la construction d'un mur anti-bruit et le suivi strict d'un certain nombre d'objectifs fixés.

Toujours selon Mme Demir, cet aéroport centenaire a fait l'objet au cours des dernières années d'une opposition de riverains et d'organisations environnementales. Quelque 6.000 réclamations contre la demande de permis avaient ainsi été introduites. Celles-ci étaient relatives, notamment, aux nuisances et à la pollution sonore, de l'air, des sols, et à la mobilité.