11 novembre: êtes-vous incollable sur l'armistice?

C'est d'ailleurs dans ce même wagon qu'Hitler a symboliquement voulu signer l’armistice de juin 1940 entre la France et l'Allemagne.

Ce 11 novembre est synonyme de jour férié en Belgique en raison des commémorations de l'armistice de 1918. Il y a 106 ans, à Rethondes, dans un wagon de train au milieu de la forêt de Compiègne, en France, les Alliés et les Allemands signent l'armistice, un cessez-le-feu qui mettra un terme aux combats de la Première Guerre mondiale.

Une cérémonie militaire s'est déroulée lundi devant la Colonne du Congrès à Bruxelles en l'honneur du soldat inconnu, des défunts des deux Guerres mondiales et des soldats tués lors de missions de maintien de la paix depuis 1945. Le Roi Philippe a déposé une gerbe de fleurs et ravivé la flamme au pied de la colonne du Congrès, où se situe la tombe du soldat inconnu.

La Belgique aurait connu près de 105 000 décès, dont plus de la moitié de civils.

Si le 11 novembre est un jour férié, c'est pour se souvenir de toutes les personnes qui se sont battues pour la paix. Au total, près de 20 millions de personnes ont perdu la vie durant cette guerre: 9,7 millions de militaires, et près de 10 millions du côté des civils.

Le traité de paix de la Première Guerre mondiale sera, lui, signé bien plus tard, le 28 juin 1919 à Versailles. Le cessez-le-feu signé le 11 novembre n'avait d'ailleurs qu'une durée effective de 36 jours. Il a donc fallu le renouveler à plusieurs reprises jusqu'à la signature de ce traité de Versailles.

Les présidents de la Chambre et du Sénat ainsi que plusieurs représentants du gouvernement fédéral et du pouvoir judiciaire ont également assisté à la cérémonie, de même que des représentants de la police, de la Défense, de l'OTAN et des forces armées étrangères en Belgique. Cette cérémonie a lieu chaque année le 11 novembre, jour de la signature de l'Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918.

À son arrivée, le roi Philippe a d'abord pris le temps d'inspecter et de saluer la garde d'honneur. Après avoir déposé une couronne de fleurs au pied de la colonne du Congrès, le Roi a ensuite ravivé la flamme du soldat inconnu.

Enfin, le souverain a salué les présidents de plusieurs organisations patriotiques et d'associations d'invalides de guerre. Lundi après-midi, le gouvernement fédéral commémorera également, pour la seconde fois, les soldats congolais tués au cours des deux Guerres mondiales. La secrétaire d'État à l'Égalité des chances Marie-Colline Leroy assistera ainsi vers 14h00 à une cérémonie devant le monument commémoratif en l'honneur des troupes des campagnes d'Afrique, situé square François Riga à Schaerbeek.