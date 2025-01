11.000 postes à pourvoir en Wallonie: plusieurs secteurs annoncent d'importants recrutements pour 2025

Plusieurs grandes entreprises actives en Wallonie ont été interrogées par le Forem. Elles ont annoncé vouloir recruter plus de 11.002 nouveaux collaborateurs en 2025.

Le Forem a interrogé les grandes entreprises actives en Wallonie afin de connaître leurs prévisions de recrutement pour les 12 prochains mois. Il en ressort qu'en 2025, 120 d'entre elles ont déjà planifié de recruter 11.002 nouveaux collaborateurs, indique jeudi le bureau régional de l'emploi.

Si tous les secteurs sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, ceux de la sécurité (4.030 postes à pourvoir), du tourisme (1.361 postes) et du transport et de la logistique (1.320 postes) affichent des besoins particulièrement importants pour 2025. Ce constat s'explique à la fois par les tendances que connait le marché de l'emploi depuis plusieurs mois et par les pénuries qui touchent ces secteurs, précise le Forem.