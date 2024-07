2024, une bonne année pour les vins belges? Un expert répond

Qu’ont nos terroirs de si bon pour faire pousser la vigne? "Nos terres sont bonnes et le réchauffement de la planète aide avec ces quelques degrés en plus. Pour ça, c'est positif", dit Marc Declerck. "Il y aussi une énorme professionalisation. Le niveau technique s'est énormément amélioré."

La seconde édition du Guide des vins de Gault & Millau a par ailleurs été dévoilée le 26 juin dernier à la Maison de la Poste à Bruxelles, un an jour pour jour après la première parution. L'ouvrage révèle la bonne santé de la viticulture en Belgique et propose 44 nouvelles références de vins, issues de 25 nouveaux domaines viticoles.

La météo n'a pas facilité la vie des viticulteurs. "C'est évident qu'on a parlé du côté positif du réchauffement de la planète, mais à côté de ça, il y a le négatif. La Belgique a été touchée, et toutes les x années, continuera à être touchée. Comme la Bourgogne et la Champagne risquent d'être touchées. C'est un réel problème. 2024 ne sera pas un année exceptionnelle, il y a eu des problèmes au niveau de la climatologie. Des pluies, des gelées précoces, ça fait partie de l'histoire. Il faut être d'accord dans la mesure du possible de payer des prix corrects pour ces magnifiques produits."

Selon Gault & Millau, la hausse du nombre de coups de cœur et de vins présents dans le guide confirme "une augmentation de la qualité" des vins belges. "La Belgique s'affirme ainsi de plus en plus comme un pays viticole de premier plan", pointe le guide qui répertorie 107 domaines viticoles et 216 vins. Ceux-ci ont été choisis par une équipe de 40 sommeliers qui ont goûté près de 400 références.

Parmi 55 coups de cœur choisis dans cette liste, 25 bouteilles ont bénéficié d'un "Belgian Wine Award" dans diverses catégories. Parmi les vins mousseux, le Chant d'Éole Grand Cru 2018 du domaine du même nom, le Ruffus Chardonnay Brut 2021 du vignoble des Agaises (Hainaut), le Brut de Brabant réserve du Domaine W (Brabant wallon) ou encore L'Insoumise brut 2022 du Vin de Liège ont obtenu une distinction. Le vignoble liégeois a aussi été salué pour sa cuvée Notes Blanches 2022 parmi les vins demi-sec.

Le Chardonnay 2021 de La Falize (Namur) a pour sa part reçu un trophée dans la catégorie des vins blancs. Du côté des vins rouges, le Château Bon Baron (Namur) a été doublement récompensé pour son Trésor Pinot Noir 2017 et son Acolon 2019, en plus d'une distinction pour sa bouteille La Baronne Brut Nature 2021 en vin rosé pétillant. Enfin, le Vignoble du château de Bousval (Brabant wallon) a également obtenu une récompense pour son vin rouge Ange ou Démon 2022.