43% des Belges prennent une retraite anticipée: quels sont les secteurs les plus touchés?

Jamais autant de Belges n'ont pris autant leur pension avant l'âge légal de 65 ans. Rien qu'en 2024, les candidats à la retraite anticipée étaient près de 43% : c'est 3% de plus qu'en 2023. Et ces départs à la pension avant l'âge légal concernent surtout certains secteurs. Explications.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à prendre une pension anticipée. Le premier secteur le plus concerné est celui de la construction avec près de 60% des départs l'année passée qui ont été faits avant l'âge de 65 ans.

À lire aussi Plus de 4 travailleurs sur 10 prennent leur pension avant 65 ans

"On a ensuite le secteur du transport, de la logistique et de la métallurgie. Pour ces trois premiers secteurs, cela s'explique assez facilement. Tout d'abord, parce que de nombreux travailleurs ont commencé leur carrière particulièrement jeune et peuvent donc partir plus tôt. Mais aussi parce que de nombreux métiers de ces secteurs sont particulièrement pénibles et reconnus pour être particulièrement physiques", explique notre journaliste, Claire Carosone, en plateau.