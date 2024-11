91% des femmes victimes de harcèlement de rue: des "safe places" émergent pour rendre les villes plus sûres

Partager:

À Namur, pour protéger les personnes victimes de comportements et de propos sexistes, la Ville a mis en place des "safe places". Ce sont des endroits où elles peuvent trouver refuge, se mettre en sécurité et contacter leurs proches, voire carrément la police.

C'est un chiffre qui a de quoi alarmer : 91 % des filles interrogées affirment avoir déjà subi du harcèlement de rue, contre 28 % des garçons. Pour venir en aide le plus efficacement possible aux victimes de comportements et de propos sexistes, des "safe places" ont été mises en place dans plusieurs villes du pays.

C'est notamment le cas à Namur, où ces dernières ont été inaugurées hier. Il s’agira de la gare des bus TEC, du cinéma Caméo, du Delta et de la bibliothèque La Célestine. À lire aussi Focus sur l'accueil des victimes d'agressions sexuelles par la police Des personnes travaillant dans ces différents endroits ont d’ailleurs reçu une formation pour accueillir les victimes, leur proposer un verre d’eau, un moment d’écoute et s’assurer que leur agresseur n’est pas dans les parages. En plus de Namur, Bruxelles a également suivi le mouvement en proposant plusieurs de ces "safe places". On peut notamment les retrouver dans le quartier Brabant, à la limite des communes de Schaerbeek et Saint-Josse. Le quartier est malheureusement connu pour ses problèmes de sécurité liés à la prostitution et pour ses problèmes de drogue.