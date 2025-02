Accidents aux passages à niveau: Infrabel dévoile un chiffre historique pour 2024

Les accidents aux passages à niveau en Belgique ont atteint un plus bas historique en 2024, avec 30 incidents recensés. Malgré cette baisse, le nombre de victimes reste élevé. Infrabel souligne l'efficacité du numéro d'urgence 1711 et poursuit la suppression des passages à niveau.

Il y a eu, l'an dernier, trente accidents à des passages à niveau en Belgique, soit un de moins qu'en 2023 et un plus bas historique, communique lundi Infrabel, quelques heures après un nouvel accident avec une voiture à hauteur d'un passage à niveau à Ingelmunster.

Le nombre de victimes reste élevé (5 morts et 9 blessés graves en 2024 contre 6 morts et 5 blessés graves en 2023), interprète encore Infrabel.

Au cours de la décennie 2010, la moyenne annuelle se situait entre 45 et 50 accidents. À noter que ces statistiques excluent l'année 2020 et ses 23 accidents, année "Covid" marquée par des restrictions importantes de circulation.

La tendance à la baisse semble devenir structurelle puisqu'elle se confirme depuis 2022, analyse le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : de 46 accidents en 2021 à 32 en 2022, puis 31 en 2023 et, donc, 30 l'an dernier.

Une bonne partie (30%) de ces accidents se sont produits en novembre et décembre et 60% trouvent leur origine dans le franchissement délibéré, par un véhicule ou un piéton, du passage à niveau alors que les feux sont rouges et que les barrières sont baissées.

La plupart du temps, les personnes impliquées dans un accident restent des riverains, ce qui semble attester que c'est l'habitude qui mène le plus souvent à un accident et non la méconnaissance des lieux.

Pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le numéro d'urgence "1711", mis en service l'an dernier, a prouvé son efficacité. Il permet en effet d'être mis instantanément en contact avec le centre de gestion du trafic.

Sur base des informations qui lui sont transmises, un agent est alors à même de juger du degré d'urgence et de stopper un train pour éviter tout risque. Au cours du dernier trimestre de 2024, une vingtaine d'appels ont ainsi permis d'éviter une collision.

Réduction du nombre de passages à niveau

Depuis 2005, quelque 460 passages à niveau ont été supprimés, pointe encore Infrabel, sur l'un des réseaux ferroviaires les plus denses d'Europe. Il en compte encore 1.612.

L'an dernier, les 346 incidents (accidents + événements tels qu'une barrière ou une caténaire arrachée + accidents de circulation) qui y ont été recensés ont causé une moyenne de 2h12 de retard par jour sur l'ensemble du réseau.