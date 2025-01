Asile en Belgique: une hausse de 74% des demandes en provenance d'un pays en particulier en 2024

39.615 personnes ont demandé l'asile en Belgique l'an dernier, une hausse notable (de 12%) par rapport à 2023, communique jeudi le cabinet de la secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Nicole de Moor. Le nombre de personnes issues des territoires palestiniens a fortement augmenté (+74%) parmi les demandeurs. Elles sont d'ailleurs le premier groupe en termes de nationalité, devant la Syrie, l'Érythrée et la Turquie.

Une très grande part de ces 39.615 demandeurs d'asile, soit 15.685 personnes, avaient en réalité déjà entamé une procédure dans un autre pays européen, ce qui peut se vérifier avec les empreintes digitales, enregistrées au moment de la demande. Selon le "règlement Dublin", c'est le premier pays d'enregistrement (et non la Belgique) qui est censé être responsable du traitement de la demande. Dans les faits, on sait que l'application de ce principe a toujours été parcellaire, entre autres parce qu'il fait peser une charge disproportionnée sur les principaux pays d'entrée, Grèce et Italie en tête.

C'est malgré tout un des chevaux de bataille de la secrétaire d'Etat Nicole de Moor, au sein du gouvernement en affaires courantes. Elle le répète jeudi: "Nous devons faire comprendre très clairement aux gens qu'après une décision dans un pays, il ne sert à rien d'essayer à nouveau en Belgique". Le nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile, définitivement adopté en mai dernier et qui devrait connaitre ses premiers effets d'ampleur en 2026, devrait changer la donne et clarifier les règles quant au principal pays responsable de la demande, espère le cabinet de Moor.