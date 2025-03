Attaque au couteau dans un home flamand: l'assaillant aurait déjà du être interné

L'intéressé était dans l'attente d'un internement après avoir tué sa femme il y a plusieurs années à coups de marteau, des faits pour lesquels il avait été déclaré irresponsable en raison de troubles mentaux.

En attendant son internement et l'établissement des documents nécessaires, la chambre du conseil avait exigé que l'homme reste dans la maison de repos de Mariaburcht de Dentergem sous conditions, notamment qu'il y soit suivi par un assistant judiciaire et qu'il ne commette plus d'infractions.