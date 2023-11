"Aucun bus depuis ce matin": grève spontanée dans un dépôt TEC liégeois, voici les lignes impactées

Vous êtes plusieurs à nous avoir alertés ce matin à propos d'un mouvement de grève spontané du côté de Liège, au dépôt de Robermont plus précisément. "Aucun bus ne roule depuis ce matin", nous écrit Valentina. "On vient de nous informer que les bus ont décidé de faire une grève sauvage", envoie encore Éric.

Sur l'application TEC, on apprend que les lignes suivantes sont impactées et ne roulent pas pour le moment: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 48, 50, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 134, 138, 160, 173,174, 158, 167, 248, et 268. L'opérateur de transport affirme que des discussions sont en cours entre la Direction et les syndicats.