Bientôt une île Princesse Elisabeth, la première île énergétique au monde: ces blocs titanesques seront posés au fond de la mer du Nord

Les dimensions de ces blocs sont gigantesques : 57 mètres de long, 30 mètres de large et de haut. Chaque exemplaire pèse 22.000 tonnes. Ces éléments sont fabriqués en plusieurs étapes, pour un total de 3 mois à chaque fois. Au rythme actuel, un bloc sortira tous les 17 jours du chantier. Ils sont d'abord stationnés dans le port et seront ensuite amenés à leur lieu définitif, à 45 kilomètres de la Côte belge.

Le consortium de DEME et Jan De Nul a également déjà abattu un certain travail en mer. Le fond marin qui accueillera l'île a été nivelé.

Au total, il y en aura 23. Le premier est pratiquement fini et devrait être posé dans le fond de la mer du Nord cet été. Si le planning est respecté, huit seront installés dans le fond marin cette année, et le reste en 2025.

De l'énergie pour notre pays

L'île princesse Elisabeth sera la première île énergétique au monde. Elle devra fournir notre pays avec l'énergie de nombreux parcs éoliens offshores installés en mer du Nord, et pas seulement avec le sien.

Il y a quatre ans, le budget du projet était estimé à 2 milliards d'euros au total: tant pour l'île, son infrastructure que pour tous les raccordements nécessaires.

Cela reste une bonne affaire pour les consommateurs belges

Le coût total sera finalement plus élevé, concède la CEO par intérim d'Elia Group Catherine Vandenborre. En cause, l'inflation des prix des matériaux de construction de base et celle, poussée par une demande accrue, des matériaux spécifiques à l'éolien. Il est actuellement impossible d'estimer le dépassement. Ce pourrait être le cas à la fin de l'année, estime Mme Vandenborre. "Mais cela reste une bonne affaire pour les consommateurs belges. Ne rien faire et continuer à importer une électricité chère serait bien plus onéreux", affirme-t-elle.