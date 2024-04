Bruxelles et la Wallonie étaient au courant des travaux du Carrefour Léonard: "C'est le monde à l'envers"

Les travaux du Tunnel Léonard ont été annoncés il y a 2 mois par la Flandre. Les administrations bruxelloises et wallonnes ont été informées du chantier, selon la Libre... Des documents montrent que les régions n'ont pas été mises devant le fait accompli.

Des échanges de mails datant du mois de février avec l'agence flamande des routes et de la circulation montrent que Bruxelles et la Wallonie étaient au courant des fermetures prévues au carrefour Léonard. "Nous pensons qu'il faudrait organiser une courte réunion numérique pour discuter des nuisances à venir et pour réfléchir à la manière de gérer la communication pour détourner le trafic. Nous pensons qu'il faudrait communiquer longtemps à l'avance, que le passage à Léonard sera très difficile", écrivait l'agence flamande.

À plusieurs reprises, la Flandre a demandé de prévoir des réunions de concertation avec les administrations bruxelloises. Mais pour un chantier de cette ampleur, Bruxelles Mobilité considère que ce n'est pas deux mois à l'avance qu'ils doivent être informés. "Pour nous, c'est un peu le monde à l'envers, que la région flamande essaye de se dédouaner d'un manque d'anticipation pour un chantier de cette ampleur en reportant la responsabilité sur la région bruxelloise ou la région wallonne. C'est un chantier sur des infrastructures qui appartiennent à la région flamande, qui sont menées par son agence. Et donc c'est à eux de prévoir bien en amont des mesures d'accompagnement importantes et des mesures de concertation avec les autres régions à des niveaux officiels", indique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilités.