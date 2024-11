"Ça ne fait qu'aggraver les inégalités": pour le PS, la baisse des droits d'enregistrement en Wallonie est "un cadeau aux plus riches"

Le parti socialiste a dénoncé, jeudi, la baisse des droits d'enregistrement en Wallonie proposée par le gouvernement MR-Les Engagés. Le groupe socialiste estime en effet qu'il s'agit d'un "cadeau aux plus riches", qui va faire "qu'aggraver les inégalités". Le PS compte déposer une proposition "plus équitable et plus efficace".

La réforme des droits d'enregistrement adoptée en dernière lecture jeudi par le gouvernement MR-Les Engagés est "un cadeau aux plus riches mais une impasse pour les jeunes ménages et les classes moyennes", a dénoncé, dans un communiqué, le groupe socialiste au parlement wallon. Celui-ci déposera lundi, sur la table de l'assemblée régionale, sa propre proposition, "plus équitable et plus efficace".

Si les socialistes soutiennent une baisse de ces droits d'enregistrement facilitant réellement l'accès au crédit et à la propriété pour ceux qui en sont exclus, la réforme de la majorité "est une occasion manquée puisqu'elle rate sa cible annoncée et est socialement injuste", estiment-ils.