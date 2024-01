Camions et bus en difficulté sur la neige: les véhicules lourds doivent-ils être équipés de pneus hiver?

Sur les routes enneigées, les véhicules lourds sont souvent en difficulté. Les camions et les bus ont tendance à patiner plus rapidement, particulièrement dans les côtes. Mais, ces véhicules sont-ils bien équipés pour face à des conditions neigeuses?

"C’est un débat qu’on avait porté il y a quelques années au niveau fédéral. Aujourd’hui, c’est une compétence régionale et donc quand on parle de mobilité, être équipé du matériel adapté nous apparaît de bon sens. Alors pourquoi pas des pneus hiver pour tout un chacun lorsque les conditions l’exigent", souligne encore Michaël Reul.

"Lorsqu’on parle des transporteurs routiers internationaux, ceux qui ont été bloqués sur la route ces derniers jours, ils sont équipés de pneus hiver sur les essieux moteurs et directeurs, puisque c’est obligatoire en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et dans 34 départements français", précise Michaël Reul, secrétaire général de l’Union professionnelle des transporteurs routiers.

Quant est-il des transports en commun, les bus sont-ils équipés de pneus hiver ?

"On travaille sur une volonté d’avoir des pneus quatre saisons sur l’ensemble de notre flotte, c’est quand même près de 860 véhicules, il y a différentes raisons. Bruxelles est un territoire spécifique, on n’est pas dans les Fagnes et on essaye d’avoir le meilleur compromis pour fonctionner toute l’année", indique Sébastien Dubois, manager des opérations pour les bus de la STIB.

Au TEC en Wallonie, les réponses sont sensiblement les mêmes. Les pneus hiver sont délaissés pour des raisons logistiques: 2.300 bus, 6 pneus au minimum par véhicule. Il faudrait des équipes de plusieurs dizaines de personnes pour les changer et d’immenses entrepôts pour les stocker. Le pneu quatre saisons est donc le compromis qui a été choisi par les opérateurs.