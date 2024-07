Carrefour Léonard: d'importantes perturbations dès le 5 août sur le ring extérieur, à quoi faut-il s'attendre?

L'Agence flamande en charge du réseau routier et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer) effectuera dès le lundi 5 août des travaux à l'entrée du tunnel Léonard, sur le ring extérieur de Bruxelles, en direction de Zaventem.

Des travaux d'entretien des parois latérales du tunnel Léonard sur le ring extérieur débuteront le lundi 5 août. Ce chantier durera deux semaines au cours desquelles le trafic dans le tunnel ne sera plus possible que sur la bande de gauche.

La circulation ne se fera plus que sur une seule bande jusqu'au dimanche 18 août, avertit-elle vendredi dans un communiqué. Les automobilistes en provenance de Waterloo devront composer avec un temps de trajet plus long.

Bien qu'une bande de circulation ait été libérée sur l'E411 en provenance de Zaventem et en direction de Namur, les embarras de circulation se poursuivront sur le ring intérieur jusqu'à la fin du mois de novembre, soit environ deux semaines de plus qu'initialement annoncé, ajoute l'agence flamande.

Les travaux de voirie étant fortement dépendants des conditions météorologiques, il est par ailleurs possible que le calendrier soit modifié. Pour rappel, toujours sur le carrefour Léonard, la liaison entre le ring extérieur (de Waterloo vers Zaventem) et la E411 en direction de Hermann Debroux/Auderghem est également fermée jusqu'à fin octobre au moins. La liaison entre Auderghem et le ring intérieur vers Waterloo est également fermé le temps des travaux.