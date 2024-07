D'importantes perturbations attendues au carrefour Léonard dès ce lundi matin

Le tunnel du carrefour Léonard sur le ring intérieur de Bruxelles est complètement fermé à la circulation depuis ce lundi matin. L'Agence flamande des routes et de la circulation y entame des travaux d'entretien sur les dalles du tunnel dans le sens Zaventem-Waterloo. Jusqu'au 12 juillet, le trafic ne pourra se faire que sur une seule voie et en surface.

Les perturbations devraient dès lors être très importantes à cet endroit, prévient l'Agence des routes et de la circulation, qui conseille aux usagers de la route d'éviter autant que possible le carrefour Léonard.

Cela alors que la liaison entre le ring extérieur (de Waterloo vers Zaventem) et la E411 en direction de Hermann Debroux/Auderghem y est également fermée à partir de ce lundi et jusqu'à fin octobre. Le trafic sera dévié soit via l'E411 vers Namur, où les automobilistes sont invités à emprunter la sortie Jezus-Eik afin de faire demi-tour, soit via le ring extérieur jusqu'aux Quatre Bras de Tervuren, où les automobilistes peuvent entrer dans la capitale via l'avenue de Tervuren ou faire demi-tour et revenir par le ring intérieur jusqu'au Carrefour Léonard.