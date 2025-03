Carrefour propose un nouveau service pour ses clients: un réel avantage pour le portefeuille ou de la poudre aux yeux?

Comment ça fonctionne ?

Le client doit au préalable s'inscrire en ligne et verser ensuite mensuellement 2,90€ par mois. En cas d'hospitalisation, de perte de travail ou d'autonomie, le client recevra une indemnité mensuelle de 75€ sur son compte.

Cependant, l'organisation de consommateurs Testachats est sceptique : "Nos experts ne recommanderaient pas ce produit". "À première vue, cela semble intéressant : des primes peu élevées et des prestations en cas de situations qui peuvent réellement se produire". Mais selon l'organisation de consommateurs, il y a beaucoup d'exclusions et de restrictions.

Par exemple, il y a une période d'attente de 90 jours, l'hospitalisation ne s'applique que pour au moins trois jours d'hospitalisation suite à un accident (et non suite à une maladie), et le chômage partiel n'entre pas en ligne de compte, explique Laura Clays, porte-parole de Testachats. Les prestations sont également limitées, estime-t-elle : "75 euros par mois en cas d'invalidité ou de chômage ne permettent pas de payer le caddie d'une famille de quatre personnes".