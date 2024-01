"Cela permet vraiment la déconnexion et le lâcher-prise": de nombreux Belges se sont rendus aux Thermes de Spa ce week-end

Prendre un bain à 33 degrés quand les températures extérieures sont fraîches, c'est l'idée que plusieurs centaines de Belges ont eue ce dimanche. Une activité qui présente plusieurs bienfaits: pour la peau, la circulation sanguine, les voies respiratoires et même le renforcement des barrières immunitaires.

Ce sont les derniers moments pour profiter des joies de la neige ce dimanche, mais certains ont fait un tout autre choix: combiner le chaud et le froid dans les saunas, hammams et jacuzzis des Thermes de Spa.

"Tous les sens sont en éveil, on a évidemment la sensation, et puis la vue sur la nature avec la neige qui est au rendez-vous. Cela permet vraiment la déconnexion et le lâcher-prise", Séverine Philippin, la directrice des thermes.

Plus de 700 personnes sont encore attendues ce dimanche après-midi.