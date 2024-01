"Celui qui avait la fève devenait le maître": connaissez-vous la véritable origine de la galette des Rois?

Partager:

Nous sommes le 6 janvier… Le jour de l’épiphanie. Pour bon nombre d’entre vous, c’est peut-être l’occasion de déguster une bonne galette des rois. En Wallonie, il s’en écoule chaque année 800.000 en cette période. Mais connaissez-vous la véritable origine de cette galette ?

Comment ne pas résister à cette reine des gourmandises. Sa couleur dorée, sa pâte feuilletée et son goût d’amandes concassées. Cette année encore, 9 belges sur 10 engloutirons l’indémodable galette des rois. Dans l’atelier d’Emile, le sprint final a commencé. Avec son équipe, il doit sortir 700 galettes sur la journée. Pièce par pièce, il les façonne avec agilité et rapidité. "Une bonne galette, c'est les ingrédients, tout simplement. Du bon beurre, de la bonne farine... Car elle est constituée essentiellement de ça. Et une bonne farce, donc des bonnes amandes", détaille Emile Michaux, pâtissier.

Un soleil pour le Roi Soleil Chez lui, chaque détail est important. A main levée, ce chef dessine sur chacune des galettes un soleil. Un clin d’œil à son histoire. Car au 17e siècle, un certain Louis XIV, surnommé Roi Soleil, en était très friand. "Ce serait le traiteur de Louis XIV, auquel le Roi aurait demandé de représenter le soleil sur la galette. Et c'est de là que viendrait le fameux dessin classique de la galette des Rois", explique Eric Michaux, pâtissier. Des galettes qu’il faut ensuite dorer manuellement. Pour leur apporter l’éclat rappelant à nouveau celui de l’astre divin. "On les glace, c'est simplement un sirop de sucre - moitié eau, moitié sucre - monté à ébullition et mis sur une galette chaude. Et là, ce sera plus que brillant, ce sera caramélisé. Ce sera vraiment beau", poursuit-il.

Mais cette douceur n’a pas toujours été élégante. Sa tradition, chargée d’anecdotes et de rumeurs, remonte à plusieurs milliers d’années. L'origine de la galette des Rois est souvent associée à l'histoire des Rois mages et à la fête de l'Épiphanie qui tombent à la même période. Mais elle est en réalité inspirée de pratiques bien plus anciennes. Esclaves et maîtres Tout aurait commencé durant la Rome antique, un siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les Romains célèbrent Les Saturnales. "Durant ces fêtes-là, les esclaves et les maîtres partageaient un repas et il y avait une fève qui était cachée. Et celui, parmi les esclaves, qui avait la fève devenait le maître pour la journée. Une bonne façon finalement de relâcher les pressions sociales", raconte Bernard Wilkin, chef de travaux aux archives de l'Etat.