"Certains chauffeurs sont contents, d'autres pas": le patron d'Uber donne des nouvelles du lancement de sa plateforme en Wallonie

En février 2024, Uber avait annoncé le lancement de son produit UberTaxi, réservé aux seuls taxis de station, à Mons, Liège, Namur et Charleroi. C'était le seul produit que pouvait lancer la plateforme américaine, étant donné la stricte législation en vigueur au sud du pays. Les prix sont en effet fixés via le taximètre et étaient assez élevés, ce qui privait une partie de la population de ce service, selon le constat de Laurent Slits, le directeur d'Uber en Belgique.

Dans l'émission "Ils mériteraient d'être dans le journal" sur bel RTL, Laurent Slits, le directeur d'Uber en Belgique, a notamment fait le point sur la situation à Charleroi. "Cela s’est bien passé à Charleroi", a-t-il déclaré. "Quand on lance une nouvelle ville, on va voir les chauffeurs. Et on se rend compte qu’il y a des chauffeurs très contents de nous voir. Il y en a d’autres qui ne sont pas contents de nous voir. Et il y a une grande proportion de chauffeurs qui attendent pour voir si ça va bien se passer, si on est honnête sur ce qu’ils peuvent tirer en travaillant avec nous, et puis qui nous rejoignent petit à petit. A Charleroi, ça s’est bien passé", a-t-il indiqué.