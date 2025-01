"Certains parents paniquent et s'inquiètent": face à la neige, des écoles libèrent les élèves beaucoup plus tôt

Jean-Louis Vandenheede, directeur de cette école, raconte : "On va s'organiser, on prendra des classes, on regroupera des élèves et on trouvera une solution. Mais en général, les gens finiront par arriver, même un peu plus tard."

Pour les éducateurs, la journée a été marquée par des improvisations. Les récréations ont été écourtées pour limiter le froid, mais les enfants ont tout de même profité de la neige.

Madame Sophie, enseignante, témoigne : "On aimerait bien aller jouer dans la neige, donc on essaye de faire au mieux."

Entre panique et plaisirs d’hiver

Dans la cour, batailles de boules de neige et glissades étaient au programme, malgré quelques craintes. Anoir El Hakkouri, éducateur, précise : "Il y a plus d'excitation, plus d'accidents. Il faut bien faire attention à tous les enfants et vérifier que personne ne se blesse."

Cependant, tous n’ont pas pris le chemin de l’école. Une cinquantaine d’élèves sont restés à la maison, gardés par des parents inquiets ou désireux de ne pas braver la neige.

Jean-Louis Vandenheede ajoute : "C'est assez comique parce qu'on sent que les gens ne sont plus habitués à la neige. Certains parents paniquent et s'inquiètent."