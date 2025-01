"Les journées sont beaucoup plus lumineuses": quels sont les avantages de l'arrivée de la neige?

La psychothérapeute Nathalie Cerami explique : "Dans la neige, il y a toutes les sensations : le froid, la texture qui change en fondant, le bruit quand on marche… C’est quelque chose de serein et de magique, parce que la neige est rare."

Pour les enfants, la neige est synonyme de découverte et de moments magiques. De nombreuses photos partagées sur les réseaux sociaux montrent des sourires radieux et des jeux dans les flocons. Certains ont même découvert la neige pour la première fois.

Les bienfaits de la neige ne se limitent pas aux enfants. Selon Axelle Bronckart, médecin généraliste, "au niveau de tout ce qui est vraiment respiratoire, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire que contrairement aux croyances de se dire la neige va tuer les microbes, mais ce n'est pas vraiment vrai".

Par contre, la luminosité qu’elle apporte a un effet positif sur le moral. "Mais maintenant on a des journées qui sont beaucoup plus lumineuses, et donc c'est plus agréable pour tout le monde."

