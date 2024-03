"C'est au petit bonheur la chance": des magasins de vente au poids de colis perdus ouvrent en Belgique

Chaque année en Europe, au moins 2000 tonnes de colis n'arrivent pas à destination. La faute à une adresse manquante ou incomplète, quand ce ne sont pas les destinataires qui ne viennent tout simplement pas chercher leur commande. Un renvoi à l'expéditeur n'est pas toujours possible, et après un certain temps, des transporteurs deviennent les propriétaires légaux de ces colis.

Pour eux, une des solutions est de vendre ces colis au poids, sans les ouvrir, à des commerçants qui peuvent ensuite les revendre aux particuliers, sous la forme de colis mystères. Mais avant cela, les commandes déclarées perdues doivent avoir été remboursées au destinataire d'origine, et les données personnelles figurant sur le colis doivent être anonymisées.