"Cette nuit-là, il était confus et agité:" un homme originaire de Gand porté disparu au Maroc

La famille du porté disparu, Dries De Graeve, a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Dries était en vacances avec deux amies à Taghazout. Elles l'ont vu pour la dernière fois dans la nuit du 18 au 19 novembre. Cette nuit-là, il était confus et agité. Depuis lors, il a disparu. Il a vraisemblablement été vu pour la dernière fois à Taghazout dans la nuit du 20 novembre. Dries mesure environ 1m85, a des cheveux courts, noirs et bouclés et des yeux marron clair. Il a été vu pour la dernière fois vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon noir", a publié la sœur du jeune homme.

Le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête, menée par la police au Maroc, en coopération avec les autorités belges. "La cellule des personnes disparues est en contact avec la police marocaine par l'intermédiaire de l'officier de liaison de la police fédérale. La cellule tient la famille informée et se tient prête si le Maroc a des questions", a-t-il indiqué.

Le parquet n'a pas pu donner de détails sur les circonstances de la disparition.