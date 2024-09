Champions d'Europe: devant les Français et 5x plus que les Allemands, les Belges sont les rois de... la grève

C'est un constat implacable. Sur une durée comprise entre 2013 et 2022, les Belges sont ceux qui ont le plus fait grève en Europe.

Alors que l’inquiétude continue de régner autour d’Audi Brussels, un chiffre a fait beaucoup de bruit ce mardi : les Belges sont bel et bien les champions de la grève ! D’après les chiffres relevés par l’institut syndical européen entre 2013 et 2022, les Belges cumulent 5 fois plus de jours de grève que les Néerlandais et les Allemands et parviennent même à battre les Français.

En regardant les chiffres de plus près, on s’aperçoit que le nombre de jours de grève par salarié est deux fois plus élevé pour les Wallons que pour les Flamands et qu’ils concernent de plus en plus souvent le secteur public.