Cherif Hamani est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de handball

Hamani, 42 ans, est également l'entraîneur du club français de Tremblay avec qui il a connu une promotion au sein de l'élite du handball français la saison dernière. "Nous avons reçu de nombreuses candidatures de différents pays", a déclaré Jonathan Vandeberg, directeur technique de l'URBH. "Finalement, nous avons choisi Cherif Hamani. Il correspondait au profil et nous a convaincus par sa vision. Il est connu pour être un travailleur acharné et a de l'expérience dans le travail avec les jeunes joueurs"

L'entraîneur français aura comme premier objectif de qualifier la Belgique pour l'Euro 2026. Les Red Wolves affronteront la Croatie, la Tchéquie et le Luxembourg dans le groupe C des qualifications qui débutera en novembre. "Il reçoit toute ma confiance dans cette mission. Je me réjouis de le voir travailler lors du premier stage. Je tiens à souligner le travail conséquent et organisé qui a été mené par la direction technique avec le soutien continuel de notre secrétaire général. Nous avons été en communication constante afin de faire aboutir ce dossier", a ajouté Jean-François Hannosset, président de l'URBH.