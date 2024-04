"Chocking sex" ou étouffement pendant l'acte sexuel: une tendance très en vogue chez les jeunes

Selon les chiffres du Centre pour la promotion de la santé sexuelle de l'Université de l'Indiana, aux États-Unis, environ deux tiers des 5.000 étudiants interrogés ont déjà testé l'étouffement. 40 % des femmes déclarent qu'elles avaient entre 12 et 17 ans lorsqu'elles ont fait cela pour la première fois.

"Putain de merde, je vais mourir. Mais j'ai aimé ça aussi", confie Sam (prénom d'emprunt), un jeune homme de 22 ans interrogé par le Standaard.

Et la tendance à avoir recours à ce genre de pratique est de plus en plus remarquée en Belgique. "Dans une enquête récente menée auprès de 2700 Belges, 32 % des jeunes de 18 à 25 ans ont déclaré qu'il leur arrivait de fantasmer à ce sujet. 31 % en ont une expérience effective. En comparaison, les 26-39 ans sont 14 % à en faire l'expérience, les 40-60 ans 4-6 % et les plus de 60 ans à peine 1 %", note Manuel Morrens.