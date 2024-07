Claire Michel voit des chances en relais mixte: "Pas un favori, mais un outsider"

Claire Michel, 35 ans, prépare le triathlon individuel des Jeux de Paris mercredi, mais elle estime avoir des chances de médaille surtout cinq jours plus tard dans le relais mixte. "Nous ne sommes pas les favoris, mais un outsider pour une médaille", a avancé la triathlète dimanche au village olympique.

Le relais mixte a été introduit à Tokyo et Michel en est clairement fan. "C'est super amusant à faire et super excitant à regarder. Une épreuve très dynamique. Nous étions troisièmes à l'épreuve test l'année dernière et cinquièmes il y a trois ans à Tokyo, nous avons donc certainement une chance."

A Paris, l'ordre est différent de celui de Tokyo avec la séquence homme-femme-homme-femme. "Nous avons des hommes très forts, et bien commencer est important, donc c'est une bonne chose."