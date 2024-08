Colruyt lance une nouvelle gamme de sa célèbre Cara Pils... et elle est plutôt surprenante

La Cara 0.0 sera en rayon dès mercredi et devrait devenir un incontournable de la gamme Colruyt, en plus des classiques Cara-pils, Cara Rouge et Cara Blonde, a expliqué le magasin ce jour.

Les boissons sans alcool sont populaires depuis quelques années. "Au cours de l’année écoulée, 1 client sur 3 chez Colruyt avait déjà acheté une bière sans alcool alors que l’an dernier, ce chiffre était de 1 sur 5", explique Dieter De Brackeleer, représentant chez Colruyt. "Il est clair que les consommateurs sont de plus en plus conscients des dangers de l’alcool".